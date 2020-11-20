Başkan Zeybek’ten mahalle muhtarlarına korona virüs uyarısı!

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, muhtarlara korona virüs (Covit-19) tedbirlerinin elden bırakılmaması gerektiğini hatırlatarak, “Sorunları dinlerken mesafeli durmanızda fayda var. En kısa sürede Allah bu musibetten bizleri kurtarsın" dedi.

Başkan Zeybek, her ay düzenli olarak yaptığı ancak pandemi günleri dolayısıyla Şubat alından bu yana ara verilen muhtarlarla istişare toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Karakuş, Benol Kaplan ve daire müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda Mahalle Muhtarlarının talep, istek ve şikayetlerini dile getirdi. Göreve geldiğinden bu yana 58 mahallenin 51’ni ziyaret ettiklerini ifade eden Başkan Zeybek, muhtarların Belediye’nin gören gözü, tutan eli yürüyen ayağı olduğunu yineledi. Başkan Zeybek; “Göreve geldiğimiz andan itibaren hemen hemen her hafta bir Cuma namazlarımızı bir mahallemizde kılıyoruz. Şu ana kadar 51 mahallemizi ziyaret ettik. 58 mahalleyi tamamladığımız zaman ikinci tura döneceğiz. Sizler Belediye’nin gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı mesafesindesiniz. Göremediğimiz, ulaşamadığımız eksiklikleri bizlere ulaştırdığınız zaman mümkün mertebe en kısa sürüde çözmeye gayret sarf ediyoruz” dedi.