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Başkan Zolan, ’Eğitim İçin El Ele’de ilk ders zilini çaldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 07.11.2020 13:20 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği “Eğitim İçin El Ele” projesi 13.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği “Eğitim İçin El Ele” projesi 13. yılında da yardımlaşma, birlik ve beraberliğin simgesi oluyor. Projenin yeni eğitim öğretim dönemi ilk ders zilini çalan Başkan Zolan, "Tüm imkânlarımızı dün olduğu gibi bugün de seferber etmeye, gençlerimizin önünü açmaya devam ediyoruz" dedi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından 13 yıl önce hayata geçirilen Eğitim İçin El Ele projesinde yeni eğitim öğretim dönemi törenle başladı. Lise son sınıf ve lise mezunu olmak üzere üniversite sınavına hazırlananlara ücretsiz eğitim verilen projede, üniversite son sınıf öğrencileri gönüllü eğitmenler olarak yer alıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi’nde verilecek eğitimlerde kullanılacak kitap ve deneme sınav setleri de Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Eğitim İçin El Ele Proje Koordinatörü Gülseren Akın, Eğitim İçin El Ele’nin bu yıl 13 yaşına girdiğini ifade etti. Bugüne kadar binlerce öğrencinin örnek projeden faydalandığını kaydeden Akın, Eğitim İçin El Ele’nin bugünlere gelmesinde kendilerinden desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen ve her zaman gençlerin yanında olan Başkan Osman Zolan’a teşekkür etti.
Gönüllü eğitmenlerin fedakarlığı
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’da, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyerek, "Gönüllü eğitmenlerimiz, herkesin birbirine faydalı olması anlamında vakitlerinden feragat ederek, kendinden sonra gelen gençlere bilgi aktarabilmek adına hiçbir karşılık beklemeden büyük bir fedakarlık yapmaktadır. Eğitmen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hayalleriniz ne ise Allah’ım onları gerçekleştirsin, temennimiz budur" diye konuştu.
"Tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz"
Gençlere her zaman destek olunacağını söyleyen Zolan, "Gençler eğer donanımlı, kendini yetiştirmiş, milli ve manevi değerler ile donanımlı olursa, bu ülke daha da ileriye gidecektir. Sizler için ne yapsak, ne kadar destek versek azdır. Tüm imkânlarımızı dün olduğu gibi bugün de seferber etmeye, gençlerimizin önünü açmaya, gece gündüz koşarak sizlerle beraber olmaya devam ediyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından Başkan Zolan, yeni eğitim öğretim döneminin ilk ders zilini çaldı.

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