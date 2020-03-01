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Başkan Zolan: “Kazakistan ile karşılıklı fırsatların değerlendirilmesi gerekiyor”

DENİZLİ HABERLERİ  | 01.03.2020 10:17 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye’nin kardeş ülkelerinden birisi olan Kazakistan ile her türlü işbirliğini geliştirmesi adına yapılan çalışmaların önemli olduğunu kaydederek, karşılıklı fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye’nin kardeş ülkelerinden birisi olan Kazakistan ile her türlü işbirliğini geliştirmesi adına yapılan çalışmaların önemli olduğunu kaydederek, karşılıklı fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Bir dizi ziyaret ve program için Denizli’ye gelen Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Başkan Zolan’ı ziyaret etti. Ziyarete Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly’e Avrasya Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (AYSİAD) Başkanı Mahmut Catlık ve beraberindekiler eşlik etti. Büyükelçi Saparbekuly, ziyarette yaptığı konuşmada İdlib’de meydana gelen saldırıda şehit düşen Mehmetçik için başsağlığı dileyerek, "Biz iki dost ülkeden öte kardeş milletiz” diye konuştu. Kazakistan’daki yatırım fırsatlarını anlatan Büyükelçi Saparbekuly, Denizli’nin Kazakistan açısından da büyük önem taşıyan bir ihracat merkezi olduğunu dile getirdi.

Kardeş devlet vurgusu
Başkan Osman Zolan ise, İdlib’de meydana gelen alçakça saldırıda şehit düşen Mehmetçik için bir kez daha Allah’tan rahmet yaralılara ise acil şifalar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Zolan, iki kardeş devletin her türlü işbirliğini geliştirmesi adına yapılan çalışmaların önemli olduğunu kaydederek, karşılıklı fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Konuşmaların ardından Büyükelçi Saparbekuly, Başkan Zolan’a ziyaretin anısına Türk dünyasının önemli şair ve düşünürlerinden Abay Kunanbayoğlu’nun portresini, Başkan Zolan ise Büyükelçi Saparbekuly’a ‘çeşm-i bülbül’ hediye etti.

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