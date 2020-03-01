Başkan Zolan: “Kazakistan ile karşılıklı fırsatların değerlendirilmesi gerekiyor”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye’nin kardeş ülkelerinden birisi olan Kazakistan ile her türlü işbirliğini geliştirmesi adına yapılan çalışmaların önemli olduğunu kaydederek, karşılıklı fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Bir dizi ziyaret ve program için Denizli’ye gelen Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Başkan Zolan’ı ziyaret etti. Ziyarete Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly’e Avrasya Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (AYSİAD) Başkanı Mahmut Catlık ve beraberindekiler eşlik etti. Büyükelçi Saparbekuly, ziyarette yaptığı konuşmada İdlib’de meydana gelen saldırıda şehit düşen Mehmetçik için başsağlığı dileyerek, "Biz iki dost ülkeden öte kardeş milletiz” diye konuştu. Kazakistan’daki yatırım fırsatlarını anlatan Büyükelçi Saparbekuly, Denizli’nin Kazakistan açısından da büyük önem taşıyan bir ihracat merkezi olduğunu dile getirdi.