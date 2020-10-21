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Başkandan salgın çağrısı: “Ne olur dikkat edelim”

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 21.10.2020 09:59 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, havaların soğuması ile birlikte korona virüs salgını riskinin arttığını belirterek, vatandaşlara tedbir çağrısı yaptı.

Başkandan salgın çağrısı: “Ne olur dikkat edelim”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, havaların soğuması ile birlikte korona virüs salgını riskinin arttığını belirterek, vatandaşlara tedbir çağrısı yaptı. Yüksel, gribal enfeksiyonların artması ile korona salgınının da yükselişe geçmesinin beklendiğini ve önümüzdeki süreçte daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mevsim geçişine dikkat çeken Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Malumunuz olduğu üzere artık sonbahardayız. Hemen ardından da kış geliyor. Bu süreç de gribal hastalıkların kol gezdiği bir süreç. Başımızda bir de Korona laneti var. Allah’ım inşallah milletimizi bir an önce bu illetten kurtarır. Çocuklarımızın tam zamanlı okullarına gidebilmesi için özellikle büyüklere yani bizlere çok fazla görev düşüyor” ifadelerine yer verdi.

“Tedbirleri daha sıkı uygulamalıyız”
Yüksel, alınması gereken tedbirler konusunda hatırlatmada bulunarak, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Bu dönemde tedbirlerimizi biraz daha sıkılaştırmamız gerekiyor. Ne olur, büyük küçük demeden hepimiz maskemizi takalım. Bu maskeyi takmak zorundayız. Sosyal mesafemize ve kişisel temizliğimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer bunu başarabilirsek bu illetten hep birlikte kurtulacağımıza inanıyorum. Süreç çok kritik geçiyor. Hepimiz Sayın Sağlık Bakanımızı dinliyoruz. Ülkede korona ile vaka sayılarını görüyoruz. Biz ilçemizde bu illetten bir an önce kurtulmak istiyoruz.”
Süleymanpaşa’da bugüne kadar küresel salgınla başarılı bir mücadele sergilendiğini kaydeden Belediye Başkanı Yüksel, “Çok şükür, bugüne kadar süreci hep birlikte iyi idare ettik. Ama bundan sonraki süreci daha sıkı tedbirlerle göğüslememiz gerekecek. O yüzden maske, mesafe ve temizlik, ne olur dikkat edelim. Özellikle işletme sahiplerimize rica ediyorum. Arkadaşlarıma talimat verdim, kapılarınıza konuyla ilgili bilgilendirme notları asacağız. Ama gelen müşterilerinize sizler de tatlı dille anlatın. Vatandaşlarımızın da işletmelerle ilgili bir sıkıntı varsa yine tatlı bir dille uyarmalarını rica ediyorum. Birbirimizi kontrol ederek bu illetten kurtulmanın çaresini birlikte üretmemiz gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Allah’a emanet olun” dedi.

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