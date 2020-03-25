Başkanlardan Öncelikli Bölge açıklaması

Balıkesir’in tarım ve hayvancılık yatırımında öncelikli bölge kapsamına alınması iş dünyasında memnuniyetle karşılandı. Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu ve Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş, Balıkesir’in öncelikli bölge kapsamına alınmasının sektöre olumlu yansıyacağını bildirdi.

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu ve Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş Balıkesir’in öncelikli bölge ilan edilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, alınan kararın Balıkesir üreticisine hayırlı olmasını diledi. Alınan kararla birlikte tarım ve hayvancılık sektöründe yatırım yapacaklara önemli imkanlar ve destekler sağlanacak.

Resmi Gazete’de yayımlandı

Oda ve borsa başkanlarının ortaklaşa yaptığı basın açıklamasında şunlara yer verildi:

“Resmi Gazete’nin 3 Ocak 2020 tarihli sayısında yayınlanan “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin" Cumhurbaşkanı Kararı ile düşük faizli tarımsal kredilere yeni kriterler getirilmiştir. Yeni kararda öncelikli bölge yatırımı, yurtiçinde doğan hayvan alımı ve kullanımı, kendi yemini üretme ve mera kullanımı, jeotermal yeni enerji kullanımı, genç çiftçi, kadın çiftçi ve benzeri kriterlere göre faiz indirimi uygulanacaktır.