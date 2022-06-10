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Başkent EDAŞ Çankırı ve Kırıkkale'ye 13 yılda 835 milyon lira yatırım yaptı

10.06.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkent EDAŞ Çankırı ve Kırıkkale'ye 13 yılda 835 milyon lira yatırım yaptı

İSTANBUL (AA) - Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), 13 yılda Çankırı'da 445 milyon, Kırıkkale'de ise 390 milyon lira yatırım gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hizmet verdiği tüm illerde kaliteli ve kesintisiz enerji hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Başkent EDAŞ, çalışmalarına, elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektöre devredildiği 2009 yılından bu yana aralıksız devam ediyor.

Başkent EDAŞ, bu süreçte, mevzuata tam uyumla yerine getirdiği faaliyetleri çerçevesinde yeni yatırımları devreye aldı, şebeke ve ekipmanların bakımlarını tamamladı.

Şirket, 13 yılık dönemde Çankırı'da 445 milyon, Kırıkkale'de ise 390 milyon lira yatırım gerçekleştirdi.

Çankırı'da 445 milyon lira tutarındaki yatırımlara ek olarak Başkent EDAŞ, 2017-2021 yıllarını kapsayan dönemde yaklaşık 39 milyon lira bütçeli bakım çalışması gerçekleştirdi. Bakım çalışmalarıyla beraber 11 bin 84 kilometre havai ve yeraltı şebeke hattı bakımı ile 13 bin 461 ekipman ve şebeke unsuru iyileştirildi.

Başkent EDAŞ, Kırıkkale'de 390 milyon lira tutarındaki yatırımlara ek olarak, 2017-2021 yıllarını kapsayan dönemde yaklaşık 31 milyon lira bütçeli bakım çalışması gerçekleştirdi. Bakım çalışmalarıyla beraber 8 bin 867 kilometre havai ve yeraltı şebeke hattı bakımı ile 10 bin 769 ekipman ve şebeke unsuru iyileştirildi.

- Yer altı şebeke uzunlukları ve trafo gücü artırıldı

Açıklamaya göre, Başkent EDAŞ, Çankırı'da 13 yıllık dönemde, yeraltı şebeke uzunluğunu yüzde 550, trafo kurulu gücünü ise yüzde 65 artırarak ihtiyaca yönelik çözümler sundu.

Şirket, Kırıkkale'de ise yeraltı şebeke uzunluğunu yüzde 500, trafo kurulu gücünü yüzde 62 artırdı.

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