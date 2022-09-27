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Başkent EDAŞ, Şereflikoçhisar ve Evren'de 2 yılda 41 milyon liralık yatırım yaptı

27.09.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkent EDAŞ, Şereflikoçhisar ve Evren'de 2 yılda 41 milyon liralık yatırım yaptı

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ), Ankara'nın Şereflikoçhisar ve Evren ilçelerine kesintisiz ve sürdürülebilir enerji sağlamak amacıyla 2 yılda 41 milyon liralık şebeke yatırımı yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Başkent EDAŞ, Şereflikoçhisar ve Evren ilçelerinde artan enerji talebinin kesintisiz karşılanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Başkent EDAŞ Kızılırmak, Emirler ve Şereflikoçhisar Trafo Merkezleri arasında 60 kilometrelik enerji nakil hattı tesis ederek bölgenin alternatif trafolar ile beslenmesini sağladı. Projeyle 1 dağıtım merkezi, 20 trafo ve 3 ayrı alternatif hat beslemesi ile Şereflikoçhisar ve Evren ilçelerinin kesintisiz enerjiye erişimi sağlandı.

Başkent EDAŞ, bölgede alternatif hat beslemesi sağlayarak, üretim tesislerini ring şebekeye dahil etti. Böylece mesken abonelerinin üretim tesislerinden kaynaklanan kesintilerden etkilenmesinin önüne geçildi.

Şebekeye ilave 30 kilometre havai hat, 10 kilometre yer altı hattı tesis eden Başkent EDAŞ, şehir merkezinin de ring şebekeyle alternatif hatlara bağlanmasını sağladı. Cadde ve sokakların aydınlatılması amacıyla farklı bölgelerde toplamda 5 kilometre yer altı aydınlatma hattı ve yeni tip galvaniz aydınlatma direkleri kullanıldı.

Başkent EDAŞ, Şereflikoçhisar ve Evren ilçelerindeki 40 dağıtım merkezini SCADA sistemine dahil etti. Bu sayede şirket elektrik kesintilerinden anında haberdar olarak arızalara hızlı müdahale etmeyi ve kesinti sürelerini minimum seviyeye indirmeyi hedefledi.

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Anahtar Kelimeler:
Evren Şereflikoçhisar edaş

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