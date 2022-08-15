Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta yılın ilk yarısında bakım ve yatırım hedeflerini gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta yılın 6 ayında bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta hizmet verdiği 3 bin 364 trafo ve 16 bin 248 kilometre uzunluğunda hatta kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yaptı.

Zonguldak'ta Merkez, Kozlu, Kilimli, Devrek, Alaplı, Gökçebey, Çaycuma, Ereğli'de 3 bin 156 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştirilirken, bölgede 24 pano ile 26 trafo merkezi bakımı tamamlandı.

Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta hizmet verdiği 409 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 46 kilometrelik yeni kablo döşedi, kentte 391 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 8 elektrik panosu ve 4 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamlarıyla Başkent EDAŞ 2022'nin ilk 6 ayına yönelik koyduğu hedefleri gerçekleştirdi.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Toroslar EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük illerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

