Başkent ekibi Ankaragücü'nde görülmemiş olay! Kulüpten kaçtı, ulaşılamıyor... Yönetim kadroya yazdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde oldukça ilginç bir olay yaşanıyor. Kadrosunda ayrılmak isteyen oyuncular olan başkent ekibi, kadrosunda bulan bir isimden haber alamıyor.

Başkent ekibinde Renaldo Cephas'a hiçbir şekilde ulaşamayan Ankaragücü, ilginç bir yönteme başvurdu.

KAYIP FUTBOLCUYU KADROYA YAZDILAR

Ankaragücü'nün Şanlıurfaspor karşısındaki 21 kişilik maç kadrosuna "kayıp" futbolcu Cephas da eklendi. 29 forma numarasıyla adı TFF'nin sistemine girilen ve kadro bilgilendirmesinde paylaşılan oyuncu stada gelmedi.

"NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Maçın ardından Renaldo Cephas'ın adının kadroda olduğu ancak stada gelmediğine yönelik soruya Cihat Arslan, "Gelmediğine dair noter tespiti yapmak için kadroya yazdık. Cephas antrenmanlara gelmiyor, maça da gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyoruz." şeklinde yanıt verdi.