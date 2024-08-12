SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Mke Ankaragücü
  4. Başkent ekibi Ankaragücü'nde görülmemiş olay! Kulüpten kaçtı, ulaşılamıyor... Yönetim kadroya yazdı

Başkent ekibi Ankaragücü'nde görülmemiş olay! Kulüpten kaçtı, ulaşılamıyor... Yönetim kadroya yazdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.08.2024 15:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

1.Lig takımlarından Ankaragücü futbolcusu Renaldo Cephas'a ulaşamıyor. Başkent ekibinin son maçın kadrosuna yazdığı Cihat Arslan 'nerede olduğundan haberimiz yok' derken oyuncunun kulüpten ayrılmak istediğini söyledi. İşte detaylar...

Başkent ekibi Ankaragücü'nde görülmemiş olay! Kulüpten kaçtı, ulaşılamıyor... Yönetim kadroya yazdı
Renaldo Cephas

Renaldo Cephas

JAM Jamaika
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: MKE Ankaragücü
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde oldukça ilginç bir olay yaşanıyor. Kadrosunda ayrılmak isteyen oyuncular olan başkent ekibi, kadrosunda bulan bir isimden haber alamıyor.

Başkent ekibinde Renaldo Cephas'a hiçbir şekilde ulaşamayan Ankaragücü, ilginç bir yönteme başvurdu.

KAYIP FUTBOLCUYU KADROYA YAZDILAR

thumbs_b_c_0ebe472cd8426c22386c6734ed0d00a4

Ankaragücü'nün Şanlıurfaspor karşısındaki 21 kişilik maç kadrosuna "kayıp" futbolcu Cephas da eklendi. 29 forma numarasıyla adı TFF'nin sistemine girilen ve kadro bilgilendirmesinde paylaşılan oyuncu stada gelmedi.

"NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

renaldo-cephas-2090532

Maçın ardından Renaldo Cephas'ın adının kadroda olduğu ancak stada gelmediğine yönelik soruya Cihat Arslan, "Gelmediğine dair noter tespiti yapmak için kadroya yazdık. Cephas antrenmanlara gelmiyor, maça da gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Cihat Arslan son dakika ankaragücü
En Çok Okunan Haberler
Dünya Rusya'dan gelen bu kareleri konuşuyor! Her şey tersine döndü: Binlerce kişi tahliye ediliyor!

Dünya Rusya'dan gelen bu kareleri konuşuyor! Her şey tersine döndü: Binlerce kişi tahliye ediliyor!

Emlak ilanlarında yeni dönem

Emlak ilanlarında yeni dönem

Süper Lig'de şampiyon şimdiden belli oldu! Düşecekleri bile açıkladılar

Süper Lig'de şampiyon şimdiden belli oldu! Düşecekleri bile açıkladılar

Mevkileri bile açıkladı! Volkan Demirel'den Mourinho'ya tavsiye

Mevkileri bile açıkladı! Volkan Demirel'den Mourinho'ya tavsiye

Kerem G.Saray'a veda ediyor! Anlaşma sağlandı, resmi açıklama bekleniyor

Kerem G.Saray'a veda ediyor! Anlaşma sağlandı, resmi açıklama bekleniyor

Toroğlu'ndan maç sonrası gündem olan açıklamalar! "İyi seks, iyi spordur"

Toroğlu'ndan maç sonrası gündem olan açıklamalar! "İyi seks, iyi spordur"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yılın en çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, ömürlük...

Yılın en çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, ömürlük...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.