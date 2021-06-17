Başkentgaz, Nallıhan'a ekimde doğal gaz hizmeti sağlayacak

Başkentgaz, 2021 yılı yatırım planı kapsamında Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ekimde doğal gaz arzı sağlamaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de doğal gaz kullanıcıların yüzde 11'ine hizmet götüren Başkentgaz, 12 milyon lira yatırımla Nallıhan'ın 6 mahallesinde 3 bin 261 konuta doğal gaz ulaştıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkentgaz Genel Müdürü Asım Yüksel, doğal gaz ile ilçe halkına daha konforlu bir ısınma fırsatı sunacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"2021 yatırım yılı kapsamında Nallıhan ilçemizde 30 bin metre polietilen ana hat, 10 bin metre servis hattı, bin 500 metre çelik hat yatırımına başladık. Bu yatırım ile Ankara'nın doğal gaz gitmemiş 5 ilçesinin en büyüğü olan Nallıhan'da 6 mahalleye hizmet vermeye başlamış olacağız. Aliağa Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Nasuh Paşa Mahallesi, Yazı Mahallesi, Hacı Bey ve 100.Yıl mahallelerinde yaklaşık 800 bina, 3 bin 261 konuta ekimde gaz arzının sağlamayı öngörüyoruz. Ayrıca 400 ticari işletmenin önünden de hatlarımız geçecek."

Öte yandan, Nallıhan'da doğal gaz abonelik işlemleri Başkentgaz Mobil araçlarıyla yapılabilecek. Başvuru ve abonelik işlemleri için haftanın bir günü Başkentgaz Mobil aracı ilçeye giderek yerinde hizmet verecek.

