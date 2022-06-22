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Başkentin 2 bin yıllık Roma Hamamı restorasyondan geçti

22.06.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Duvar kalıntılarının derzleri yenilenen, koruma uygulaması yapılan, peyzaj düzenlemesine gidilen, yeni yürüyüş yolları oluşturulan açık hava müzesinde, antik dönemden kalma heykeller de temizlenerek yıpranmamaları için kaideler üzerine yerleştirildi

EDA ÖZDENER - Başkentin en önemli antik kalıntıları arasında yer alan yaklaşık 2 bin yıllık Roma Hamamı'nda restorasyon ve konservasyon çalışması yapıldı.

Roma İmparatoru Caracalla tarafından M.S. 3. yüzyılda Sağlık Tanrısı Asklepion adına inşa ettirilen ve yaklaşık 500 yıl kullanıldığı tahmin edilen hamamı ortaya çıkaran kazılar, 1938'de başlatıldı.

Frig, Roma ve Bizans katları bulunan, kısmen de Selçuklu ve Osmanlı izlerine rastlanan alanda sürdürülen kazı çalışmaları sonucu 1940-1943 arasında palaestra (güreş spor okulu) ve kapalı hamam kısımlarına ulaşıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Roma Hamamı'nda nisan ayında restorasyon çalışmaları başlattı.

Çalışmalar kapsamında temizlenen antik çağa ait heykeller, yıpranmalarının önlenmesi için kaideler üzerine oturtuldu.

Duvar kalıntılarının derzleri yenilendi ve korunması için capping uygulaması yapıldı.

Hamam çevresi ve palaestra alanının peyzaj düzenlemesi yapıldı, yeni yürüyüş yolları oluşturuldu. Havuz kısmının üzerine sonradan konulan mermerler kaldırılarak havuz orijinal dokusuna kavuşturuldu.

Aydınlatma ve kamera sistemleri de yenilenen açık hava müzesi, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı.

Tarihi hamamın açılışı, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirildi. Roma Hamamı, festival boyunca açık hava konserlerine de ev sahipliği yaptı.

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