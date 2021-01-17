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Başkentin bazı bölgelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor

17.01.2021 05:28 | Son Güncelleme:
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Başkentin bazı bölgelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor

Ankara'nın çeşitli noktalarında kar ve sulu kar yağışı etkili oluyor.

Son günlerde yağışlı havanın etkisine giren başkentin bazı ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar ve sulu kar, etkisini sürdürüyor.

Ana arterlerde sorun yaşanmazken, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ile kaldırımlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü Ankara'da, karın yanı sıra kentin yüksek kesimlerde sis de etkili oluyor.

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