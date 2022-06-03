YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkentin sokak tabelalarında karekod dönemi başladı

Başkentin sokak tabelalarında karekod dönemi başladı

03.06.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentin sokak tabelalarında karekod dönemi başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki cadde, sokak ve bulvarlarda yer alan tabelalarda karekod (QR Kod) dönemi başlattığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen "Sokaktaki Ankara" projesi kapsamında, kentte isimleri cadde, sokak ile bulvarlara verilerek ölümsüzleştirilen şehitler, yerli ve yabancı devlet büyükleri, sporcular ile sanatçıların öz geçmişlerinin yanı sıra bölge hakkında çeşitli bilgilerin yer aldığı QR kodlar tabelalara yerleştirilirdi.

Vatandaşlar, hayata geçirilen proje ile akıllı telefonlarıyla tabelalarda yer alan QR kodları okutarak tabeladaki isim hakkında ve bölge ile ilgili çeşitli bilgilere kolaylıkla ulaşabilecek.

Uygulamaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'mızın her köşesinde ayrı bir anı yatıyor. Cadde ve sokaklarımızın adlarındaki kıymetli anlamları tüm vatandaşlarımız keşfetme fırsatı bulsun diye tabelalara QR kod yerleştiriyoruz."

- "Cadde ve sokağın hikayesi de öğrenilebilecek"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç ise 7 üniversite ve 5 sivil toplum kuruluşundan oluşan Sokaktaki Ankara Çalışma Grubu'nun "Ankara'mızı birlikte güzelleştiriyoruz" başlığı altında faaliyetlerini yürütmeye devam ettiğini belirtti.

Başkentlilerin hayatını kolaylaştıran teknolojik yenilikleri yakından takip ettiklerini aktaran Koç, şu bilgileri verdi:

"Proje kapsamında bu faaliyetlerden biri Ankara'nın cadde veya sokak tabelalarının değiştirilmesiydi. Ankara'ya özgü bir Ankara fontunun oluşturulmasıydı ve bütün Ankara'da uygulamaya devam ediyoruz. Diğer bir aşama da ise isim verilen cadde sokaklarda şehitlerimizin, devlet büyüklerimizin, büyük sanatçıların isimlerinin vatandaşlarımız tarafından bilinmediğini tespit ettik. Eğer bir caddeye bir kişinin ismi verilmişse onun hikayesinin de hemen onun yanı başında bulunması gerektiğini düşünerek yeni bir uygulamayı hayata geçirdik. Uygulamayla karekodu telefona okutarak hem ismi verilen kişinin özgeçmişini hem de bu cadde ve sokağın hikayesi de öğrenilebilecek."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödülHalikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödül
GÜNCELLEME 2 - Büyükçekmece'de 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandıGÜNCELLEME 2 - Büyükçekmece'de 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı
Pendik'te eski kız arkadaşını silahla yaralayan kişi intihar ettiPendik'te eski kız arkadaşını silahla yaralayan kişi intihar etti

Ankara Namaz Vakitleri 3 Haziran Cuma

İmsak
03:22
Sabah
05:14
Öğle
12:52
İkindi
16:48
Akşam
20:19
Yatsı
22:03
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Olay oldu! “Arkadaşlarımızla eş değiştirme partisinde...”

Olay oldu! “Arkadaşlarımızla eş değiştirme partisinde...”

İçindekileri bilseniz elinizi sürmezsiniz!

İçindekileri bilseniz elinizi sürmezsiniz!

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Vücudu yağ yakma makinesine dönüştürecek!

Vücudu yağ yakma makinesine dönüştürecek!

Tamamen soyundu! Çıplak pozuyla kutlama yaptı

Tamamen soyundu! Çıplak pozuyla kutlama yaptı

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.