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Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri bugün ücretsiz olacak

29.10.2021 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri bugün ücretsiz olacak

Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi gazete

Ankara Namaz Vakitleri 29 Ekim Cuma

İmsak
05:43
Sabah
07:07
Öğle
12:37
İkindi
15:30
Akşam
17:58
Yatsı
19:17

Ankara Nöbetçi Eczaneler29 Ekim Cuma

Aytaç Eczanesi
Cankaya
Balgat Hakan Eczanesi
Cankaya
Dilek Sıhhiye Eczanesi
Cankaya
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