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Başkentte "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliklerle kutlanıyor

18.09.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Avrupa Hareketlilik Haftası" dolayısıyla Ankaralı öğrenciler için Metro Kontrol Merkezi'ne gezi düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesince, 16-22 Eylül tarihlerinde kutlanan "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Otomobilsiz kent gününden şehrini keşfet etkinliklerine, bisiklet sürüş eğitiminden parklarda hareketlilik faaliyetlerine, her gün bir aktivite olacak şekilde hazırlanan programlar kapsamında, EGO Genel Müdürlüğü, öğrenciler için Yenimahalle Macunköy'de bulunan Metro Kontrol Merkezi'ne gezi düzenledi.

"Çocuklar İçin Toplu Taşımayı Keşfet Etkinliği" adıyla organize edilen gezide öğrenciler, raylı sistemlerle ilgili ana kumanda odasında bilgi aldı ve istasyon içerisinde trenle tur attı.

EGO Genel Müdürlüğü Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanı Ayten Gök, Metro Kontrol Merkezi'nde 28 öğrenciyi ağırlayarak farkındalık yaratmak istediklerini belirtti.

Öğrencilere ana kumanda merkezinde ve atölyelerde raylı sistemleri uygulamalarıyla gösterdiklerini anlatan Gök, amaçlarının öğrencileri toplu taşımaya özendirmek olduğunu kaydetti.

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