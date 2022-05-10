Başkentte bir kişi tartıştığı üvey kardeşini tabancayla öldürdü

Altındağ'da bir kişi maddi anlaşmazlıklar nedeniyle tartıştığı üvey kardeşini tabancayla öldürdü.

Altındağ ilçesi Hacettepe Mahallesi Ulucanlar Caddesi'nde saat 13.45 sıralarında, Nizamettin G. (60) ile üvey kardeşi Mustafa G. (43) arasında maddi anlaşmazlıklar nedeniyle tartışma çıktı.

Bir süre sonra büyüyen tartışmada Nizamettin G, üvey kardeşi Mustafa G'yi başından silahla vurarak yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Mustafa G'yi Ankara Hastanesine kaldırdı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Nizamettin G'yi silahıyla olay yerinde gözaltına alırken ağır yaralı Mustafa G. müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Şüpheli Nizamettin G'nin kasten yaralama ve tehdit suçlarından kayıtlarının olduğu öğrenildi.



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