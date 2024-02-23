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Başkentte çok sayıda kaçak sigara ve malzemesi ele geçirildi

İHA İHA
23.02.2024 11:06 | Son Güncelleme:
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen operasyonlar sonucunda çok sayıda sigara ve sigara malzemesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kaçakçılıkla Mücadele amacıyla yürüttükleri çalışmalarda kaçak sigara ve tütün ürünlerinin saklandığı Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde iki adresin belirlenmesi üzerine söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda, 2 milyon 400 bin adet sök-tak bandrollü içi boş makaron, 10 bin 600 adet gümrük kaçağı puro, 2 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 400 adet elektronik sigara, 670 adet gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi.

Ayrıca, operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanırken, şüpheli şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçu kapsamında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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