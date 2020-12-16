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Başkentte dini nikahlı eşi tarafından kalbinden bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

ANKARA HABERLERİ  | 16.12.2020 05:45 | Son Güncelleme

Başkentte dini nikahlı eşi tarafından kalbinden bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, dini nikahlı eşi tarafından göğsünden bıçaklanan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Önder Çelik ve resmi nikahlı eşi Seher Çelik ile, Çelik'in dini nikahlı eşi olduğu belirtilen Yeşim Ö. arasında, Ayyıldız Mahallesi Mithatpaşa Sokak'taki evde, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Önder Çelik, Yeşim Ö. tarafından göğsünden bıçaklandı. Seher Çelik ise korktuğu için başka bir odaya saklandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi.

Olayın ardından evden kaçan Yeşim Ö, bir süre sonra polis tarafından yakalandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Çelik, kalbine aldığı bıçak darbesi nedeniyle, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Acil servis önünde Çelik'in ölüm haberini alan annesi, babası, eşi, çocukları ve yakınları gözyaşı döktü.

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