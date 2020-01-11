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  4. Başkentte "Gangster" müzikalinin dünya prömiyeri yapıldı

Başkentte "Gangster" müzikalinin dünya prömiyeri yapıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 11.01.2020 21:35 | Son Güncelleme

Başkentte "Gangster" müzikalinin dünya prömiyeri yapıldı

Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğunca sahnelenen "Gangster" müzikalinin dünya prömiyeri Başkentte yapıldı.

Nilgün Bilsel Demireller tarafından sahneye konan müzikalin Opera Sahnesi'ndeki ilk gösterimine, Başkentli sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Ekonomik buhranda, halkın yaşadığı sıkıntıların sorumlusu olarak gördüğü bankaları soyan bir gangsterin hikayesinin anlatıldığı müzikalde solistlerin dansı, dansçıların ise tiyatro oyunu sergilemesi ilgiyle izlendi.

Dansı, tiyatroyla birleştiren, caz ve bing band icraları, tap, rock and roll, çarliston, twist dansları ve dönem kostümleriyle adeta 1930'lar Amerikası'nı Ankara'ya getiren müzikal, uzun süre ayakta alkışlandı.

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Anahtar Kelimeler:
gangster, Ankara Devlet Opera ve Balesi,

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