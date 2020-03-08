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Başkentte görme engelli kadınlar kahvaltıda bir araya geldi

ANKARA HABERLERİ  | 08.03.2020 13:27 | Son Güncelleme

Gören Kalpler Görme Engelliler Derneğince Yenimahalle ilçesinde yapılan etkinliğe katılan kadın ve çocuklar, birbirleriyle sohbet etti, birlikte vakit geçirdi

Ankara'da kendisi ya da çocuğu görme engelli kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Gören Kalpler Görme Engelliler Derneği tarafından Yenimahalle ilçesindeki bir restoranda gerçekleştirilen etkinliğe katılan kadın ve çocuklar, birbirleriyle sohbet etti, birlikte vakit geçirdi.

Genel Başkan Erol Sayyıdan, burada yaptığı konuşmada, 8 Mart'ın emekçi kadınlara adanan bir gün olduğunu belirtti.

Engelli çocukları bulunan annelerin yanı sıra kendisi de görme engelli olan kadınların her birinin emekçi olduğunu vurgulayan Sayyıdan, "Çünkü onlar hayatın zorlukları karşısında direnerek çocukları ve kendileri için güzel şeyler yapmaya çalışıyorlar." dedi.

Sayyıdan, etkinlik dolayısıyla bir araya gelenlerin fikir, duygu ve paylaşımlarda bulunmalarının önemine dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Kadınlar Günü Gören Gözler Görme Engelliler Derneği

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İmsak
05:41
Sabah
07:04
Öğle
13:04
İkindi
16:19
Akşam
18:55
Yatsı
20:12

Ankara Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Aydemir Eczanesi
Cankaya
Aykut Eczanesi
Cankaya
Ayşenur Eczanesi
Cankaya
Bahar Eczanesi
Cankaya
Bizim Ziya Eczanesi
Cankaya
Doğa Eczanesi
Cankaya
Övünç Eczanesi
Cankaya
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