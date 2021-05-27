Başkentte hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan hekim ameliyata alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan hekim Ertan İskender'in bir hasta tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını ve ameliyata alındığını belirtti.
Koca, sosyal medya hesabından, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan hekimimiz Ertan İskender bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralandı. Bıçaklı saldırıya uğrayan hekimimiz şu an ameliyatta. Durumu yakından takip ediyorum. Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil." bilgisini paylaştı.
Öte yandan saldırgan B.N'nin olay sonrası gözaltına alınarak, karakola götürüldüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz