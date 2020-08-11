Başkent’te havuzlar temizlik markajında

Ankara Büyükşehir Belediyesi; cadde, bulvar ve park alanları içinde bulunan havuzlarda yoğun bir temizlik, bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, yaz mevsiminin başlamasıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı Esertepe Muhammed Ali Parkı, Kuzey Ankara ve Kelebek Su Parkı’nda detaylı bir temizlik gerçekleştirdi. Bazı sosyal medya “trol” hesapları üzerinden Başkan Yavaş’a yönelik “temizlik talimatını yeni verir” iddialarının doğru olmadığı, havuzların temizliği ve bakımı konusundaki iş emrinin aylar önce verildiği ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi toplum ve çevre sağlığını önceleyen temizlik çalışmalarına normalleşme sürecinde de 7/24 devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, yaz mevsiminin başlamasının ardından kent genelinde bulunan havuzların temizliğini hızlandırırken, bir yandan da bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Başkan Yavaş’a yönelik haksız iddiaların gerçek olmadığı ortaya çıktı

Ana cadde ve park alanlarında yer alan havuzların sularını değiştirerek temizleyen 30 kişilik ekip, Başkent’in birçok noktasındaki yüzlerce havuzun elektrik ve su tesisatını yenileme çalışması kadar bakım ve onarımı için de yoğun bir mesai harcıyor.

Sosyal medya üzerinden bazı “trol” hesaplar üzerinden Başkent’teki havuzların temizliği ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik haksız iddialara rağmen havuzların temizliğine ilişkin iş emrinin aylar önce verildiği ortaya çıktı. Başkan Yavaş’ın talimatı ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş’ın imzasıyla iş emrinin Ocak ve Şubat aylarında ANFA’ya gönderildiği bildirildi. Bazı “trol” hesaplar üzerinden yayılmaya çalışılan “biz yazdığımız için temizlik talimatı verilir” algısı da böylece boşa çıkmış oldu.