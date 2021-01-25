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Başkent’te jeopark alanları gün yüzüne çıkarılıyor

25.01.2021 11:08 | Son Güncelleme:
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in turizm potansiyeline sahip alanları gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için önemli projelere imza atıyor.Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası arasında imzalanan protokol ile “Ankara Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Jeopark Alanlarının Belirlenmesi, Kurulması ve Jeoturizmin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında yürütülen çalışmalar pandemi sürecinde de hız kesmeden devam ediyor.Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası ile imzalanan “Ankara’da Jeopark Alanlarının Oluşturulması İçin Protokol” kapsamında çalışmalar hızlandırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in turizm potansiyeline sahip alanları gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için önemli projelere imza atıyor.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası arasında imzalanan protokol ile “Ankara Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Jeopark Alanlarının Belirlenmesi, Kurulması ve Jeoturizmin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında yürütülen çalışmalar pandemi sürecinde de hız kesmeden devam ediyor.
Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası ile imzalanan “Ankara’da Jeopark Alanlarının Oluşturulması İçin Protokol” kapsamında çalışmalar hızlandırıldı. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Beypazarı’ndan Çamlıdere’ye kadar Başkent’in jeoturizm potansiyeli olduğunu zoom üzerinden düzenlenen toplantıda tek tek anlattı.
Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş proje çalışmalarına ilişkin zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantıda; Jeoloji Mühendisleri, UNESCO temsilcileri ve akademisyenlerle Başkent’in jeoturizm potansiyelini masaya yatırdı.
Covid-19 salgını nedeniyle elektronik ortamda gerçekleştirilen toplantıda; Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, Jeolojik Mirası Koruma Derneği Başkanı (JEMİRKO) ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Komite Üyesi Prof. Dr. Nizamettin Kazancı ile Prof Dr. Sönmez Sayılı, Yaşar Suludere, Mithat Emre Kıbrıs, Onur Yücel, Özgür Değirmenci’nin de aralarında bulunduğu uzman jeoloji mühendisleri ve akademisyenler görüşlerini dile getirdi. Jeolojik miras niteliğindeki jeositlerin tespiti, raporlanması, tescil edilmesi ve jeopark alanlarının belirlenmesi kararlaştırılırken, jeopark alanlarının UNESCO kriterleri çerçevesinde Avrupa Jeopark Ağı ile UNESCO Global Jeopark ağı içine alınarak tanıtılması ve jeoturizme kazandırılması sağlanacak.
Projeyle Ankara’da bulunan dünyanın jeolojik geçmişindeki çok önemli bir olayı ya da belli bir zaman aralığını temsil eden, bu özellikleriyle yerkürenin uzun geçmişi için kanıt durumunda olan kaya topluluğu, fosil, mineral, yapı, mağara ya da şelale gibi jeolojik miras niteliğindeki oluşumların belirlenerek, turizme kazandırılması amaçlanıyor. İmzalanan protokole göre Kızılcahamam ve Çamlıdere’de belirlenen alanlar içerisinde yer alan jeositler tespit edilecek ve Avrupa Jeolojik Koruma Kurumu kriterleri çerçevesinde raporlar hazırlanacak. Belirlenen bu yapıları içine alan jeoparkların oluşturulması ile UNESCO Global Jeopark ağına alınması için gerekli çalışmalar başlatılacak. Büyükşehir Belediyesi ve JMO’nun yapacağı bu çalışmaların ardından Ankara, Manisa’da bulunan Kula UNESCO Küresel Jeoparkı’nın ardından Türkiye’deki ikinci jeopark alanına sahip olacak.

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