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  4. Başkentte kazanan yok! Beşiktaş, Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı... Emre Belözoğlu ile Rıza Çalımbay yenişemedi

Başkentte kazanan yok! Beşiktaş, Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı... Emre Belözoğlu ile Rıza Çalımbay yenişemedi

03.12.2023 20:57 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oldu. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlanırken, puanlar da paylaşılmış oldu. İşte detaylar...

Rıza Çalımbay yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Emre Belözoğlu yönetimindeki MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken, puanlar da paylaşılmış oldu.

21'DE GOL GELDİ

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Mücadelede dakikalar 21'i gösterirken, Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı topa Ali Sowe, ceza sahası sol çaprazdan iki rakibine rağmen vurdu, top uzak köşeden ağlarla buluştu.

NECİP'TEN KRİTİK MÜDAHALE!

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27' Ankaragücü'nde Sowe, ilk rakibinden kurtularak sol çaprazdan ceza sahasına doğru hareketlendi. Savunmada Necip Uysal, kritik bir müdahale ile meşin yuvarlağı Sowe'den aldı.

CENK GOLE YAKLAŞTI

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Beşiktaş'ta Cek Tosun, ceza sahası sol çaprazdan şansını denedi, kaleci Bahadır gole izin vermedi.

MAÇA EŞİTLİK GELDİ

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Mücadelenin 74. dakikasında Alex Oxlade-Chamberlain Eryaman Stadyumu stadında skoru 1-1 yapan golü kaydetti.

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