Başkentte kazanan yok! Beşiktaş, Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı... Emre Belözoğlu ile Rıza Çalımbay yenişemedi

Rıza Çalımbay yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Emre Belözoğlu yönetimindeki MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken, puanlar da paylaşılmış oldu.

21'DE GOL GELDİ

Mücadelede dakikalar 21'i gösterirken, Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı topa Ali Sowe, ceza sahası sol çaprazdan iki rakibine rağmen vurdu, top uzak köşeden ağlarla buluştu.

NECİP'TEN KRİTİK MÜDAHALE!

27' Ankaragücü'nde Sowe, ilk rakibinden kurtularak sol çaprazdan ceza sahasına doğru hareketlendi. Savunmada Necip Uysal, kritik bir müdahale ile meşin yuvarlağı Sowe'den aldı.

CENK GOLE YAKLAŞTI

Beşiktaş'ta Cek Tosun, ceza sahası sol çaprazdan şansını denedi, kaleci Bahadır gole izin vermedi.

MAÇA EŞİTLİK GELDİ

Mücadelenin 74. dakikasında Alex Oxlade-Chamberlain Eryaman Stadyumu stadında skoru 1-1 yapan golü kaydetti.





