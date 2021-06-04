Başkentte kimyasal madde üreten merkezde çıkan yangında 38 iş yeri zarar gördü

Yenimahalle ilçesi Macunköy Mahallesi'nde bulunan ATB İş Merkezi'nde dün çıkan yangının diğer bloklara sıçramasıyla toplam 38 iş yeri ve 16 araç zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, iş merkezinin E bloğunda bulunan kimyasal üretim merkezinde, henüz belirlenemeyen nedenle dün saat 16.00 civarında yangın çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların su tankeri takviyesi ile destek verdiği, kısa sürede diğer iş yerlerine de sıçrayan yangını söndürmek için İtfaiye Daire Başkanlığı koordinesinde 80 araç 450 itfaiye personeli görev yaptı.

Yoğun müdahaleler sonucu, ancak 5 buçuk saat sonra kontrol altına alınarak, soğutma çalışması başlatılan yangında can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen 8 itfaiye personeli tedavi altına alındı.

Yangın söndürüldükten sonra yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında, 38 işyerinden 12'sinin ağır hasarlı olduğu, 16 aracın da zarar gördüğü belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarına devam etti.