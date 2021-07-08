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Başkentte mevsimlik tarım işçilerine Kovid-19 aşıları tarlalarda yapıldı

08.07.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte mevsimlik tarım işçilerine Kovid-19 aşıları tarlalarda yapıldı

Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla, işlerinden dolayı hastaneye gidemeyen mevsimlik tarım işçilerine aşıları, çalıştıkları tarlalarda yapıldı.

Kovid-19'la mücadele kapsamındaki aşılama, ülke genelindeki hastaneler ve aile hekimliklerinin yanı sıra gezici aşı ekipleri tarafından sağlık kuruluşlarının dışında da yapılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, İl Sağlık Müdürlüğünün koordinasyonundaki ekipler, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki mevsimlik tarım işçilerine çalıştıkları tarlalarda Kovid-19 aşısı uyguladı.

Polatlı İlçe Sağlık Müdürü Adem Karamehmetoğlu, ilçedeki yaklaşık 4 bin tarım işçisinin 2 bininin 18 yaş üstünde olduğunu belirterek, bu kişilerin hepsinin aşılanmasını hedeflediklerini söyledi.

Aşılama için 5-6 gezici ekibin çalıştığını ifade eden Karamehmetoğlu, "Tarım işçileri ilçedeki 40 farklı bölgede yerleşik olarak çalışıyor. Sabah erkenden işlerine gidiyorlar ve akşama kadar tarlalarda çalışıyorlar. Sağlık kuruluşuna gidip aşı olma ihtimalleri çok düşük olduğu için toplumsal bağışıklık adına yerinde aşılama yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Karamehmetoğlu, salgınla mücadelede başarılı olunabilmesi için herkesin aşı olması gerektiğinin altını çizerek, özellikle toplu ortamlarda daha çok bulunan gençlere bir an önce aşı olmaları çağrısı yaptı.

- "Arkadaşlarımla ve ailemle aşı olacağız"

Şanlıurfa'dan çalışmak üzere Polatlı'ya gelen 51 yaşındaki Cevher Artuk, hastaneye gitme imkanları olmadığını dile getirdi. Artuk, çalıştıkları yere gelerek Kovid-19 aşısı yapan ekiplere ve Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.

Artuk, "Arkadaşlarımla ve ailemle beraber aşı olacağız. Bu hastalıktan inşallah kurtulacağız." diye konuştu.

İşçilerden 45 yaşındaki İsmail Çoban da çalıştıkları tarım bölgelerine kurdukları çadırlarda 6 ay boyunca yaşadıklarını ifade ederek, "Devletimizden Allah razı olsun. Buraya gelerek tarım işçilerini yerinde aşılıyor. Güzel bir hizmet." değerlendirmesinde bulundu.

Çoban, Kovid-19'la mücadelede herkese aşı olmaları tavsiyesinde bulundu.

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