Başkentte palet üretilen iş yerinde yangın çıktı

Ankara'nın Sincan ilçesindeki palet üretilen bir iş yerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Ahi Evran Mahallesi'nde bulunan iş yerinde yangın olduğu ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Paletlerin tutuştuğu yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bölgeye tanker takviyesi istedi.



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