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Başkentte Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 210 sikke ele geçirildi

ANKARA HABERLERİ  | 27.11.2020 18:36 | Son Güncelleme

Başkentte Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 210 sikke ele geçirildi

Ankara'da, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, 210 sikke ele geçirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, jandarma ekipleri, bazı kişilerin ellerindeki tarihi eserleri satacakları bilgisine ulaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çankaya ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde D.A, S.S. ve M.D'nin bulunduğu inşaatta arama yapıldı.

Aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 210 adet sikke ele geçirildi. Tarihi eserlere müzeye teslim edilmek üzere el konuldu.

Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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