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Başkentte sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

22.06.2021 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Etimesgut ilçesinde bazı araçlar yolda kaldı, dükkanları su bastı.

Etkili yağış Etimesgut'taki İstasyon Caddesi ve Şaşmaz Sanayi Sitesi'nde bazı yollarda su birikintilerinin oluşmasına ve bazı dükkanların su altında kalmasına neden oldu.

Elvankent İstasyon Caddesi'nde içerisinde yolcu bulunmayan belediye otobüsü yoğun yağış nedeniyle yoldan çıkarak kaza yaptı.

Aynı bölgede yolcuları taşıyan başka bir belediye otobüsü ile araçlar da yolda mahsur kaldı. Bazı kişilerin kendi imkanları ile araçlarını sudan çıkarmaya çalıştıkları görüldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri güçlükle suları tahliye etmeye çalıştı.

Yolda aracıyla kısa bir süre mahsur kalan Ömer Tekeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birden bastıran sağanağın 20 dakika boyunca etkili olduğunu ve aracının zarar gördüğünü söyledi.

Otobüs ve araçların yolda kaldığını ifade eden Tekeli, "İtfaiyeciler sağ olsunlar yardım ediyorlar ama itfaiyenin çabası ile olacak gibi değil." dedi.

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