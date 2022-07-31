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Başkentte servisten indirilen müşteri için markete para cezası

31.07.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte servisten indirilen müşteri için markete para ceza

Ankara'nın Sincan ilçesinde alışveriş tutarı eksik olan müşteriyi servisten indirdiği iddia edilen markete, Kabahatler Kanununa göre para cezası uygulandı.

İddiaya göre, Selçuklu Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı'nda faaliyet gösteren marketten alışveriş yapan Faris M, alışveriş tutarı eksik olduğu için servisten indirildi.

Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, söz konusu markete Kabahatler Kanunu gereğince para cezası uyguladı.

Zabıta ekipleri ayrıca marketin 3 şubesiyle ilgili hazırladığı tutanağı belediye encümenine gönderdi.

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