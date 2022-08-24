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Başkentte uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

24.08.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Başkentte jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 16-23 Ağustos'ta Haymana ilçesinde operasyon düzenlendi.

Bir evde izinsiz kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaşan ekipler, H.K. ve S.S'yi operasyonla gözaltına aldı.

Ekiplerce ev ve eklentilerinde yapılan aramada 4 bin 823 kök Hint keneviri, bahçe kısmında sökülmüş ve kurutulmaya bırakılmış 54 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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