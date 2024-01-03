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  4. Başkentteki 118 yıllık caminin restorasyonunda sona gelindi

Başkentteki 118 yıllık caminin restorasyonunda sona gelindi

03.01.2024 14:12 | Son Güncelleme:
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Ankara'nın Haymana ilçesinde, Osmanlı'nın son dönem eserleri arasında yer alan 118 yıllık Karahoca Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Karahoca Mahallesi'ndeki camide, geçtiğimiz yıl başlayan restorasyon kapsamında bina güçlendirmesi, çatı onarımı, çevre düzenlemesi ve cami içindeki nakış işlemelerin orijinal yapısına sadık kalınarak yeniden işlenmesi gibi çalışmalar gerçekleştirildi.

Caminin restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Haymana Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirildi.

Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, belediyenin sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamada, Osmanlı dönemi eserlerinden biri olan tarihi Karahoca Camisi'nin yıkılmak üzereyken belediye tarafından önce tescil ettirildiğini ve ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğinde restore edildiğini belirtti.

Turgut, ayrıca, cami etrafında yapılan çevre düzenlemesiyle Karahoca Mahallesi'ne güzel bir meydan kazandırıldığını aktardı.

Caminin açılışının "üç aylar" içerisinde yapılmasının planlandığı bildirildi.

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Ankara Haymana cami restorasyon

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