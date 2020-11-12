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Başkentteki "Çukur" operasyonunda 13 zanlı tutuklandı

ANKARA HABERLERİ  | 12.11.2020 11:05 | Son Güncelleme

Başkentteki "Çukur" operasyonunda 13 zanlı tutuklandı

Başkentte, "Çukur" adını verdikleri barakalar bölgesinde birlikte hareket ettikleri, kahvehanelere "çökme" diye tabir ettikleri yağmalama eylemi yaptıkları ve vatandaşlara yönelik silahlı eylemler düzenledikleri belirtilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 zanlıdan 13'ü tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta, Etimesgut ve Sincan bölgesinde faaliyet gösteren, kendilerini "Yurtlu Kardeşler" ve "Aramaz Grubu" olarak isimlendiren suç örgütünün yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Suç örgütünün mağdur ettiği tespit edilen 32 kişinin müşteki olarak ifadesi alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, 2'sine ev hapsi cezası verildi. 6 zanlı adli kontrol şartıyla, 2 zanlı da savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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