Başkentteki Suruç anmasında 45 kişi gözaltına alındı

Başkentte, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015'te terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenleri anmak isteyen gruptan 45 kişi gözaltına alındı.

Saldırıda ölenleri anmak isteyen gruptan bazı kişiler, Kızılay'da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na çıkarak yolu trafiğe kapattı.

15 Temmuz Kızılay Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'na yürüyen eylemcileri durduran polis, gruba eylemi sonlandırarak dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Uyarıları dikkate almayan gruba biber gazıyla müdahale eden polis 45 eylemciyi yakaladı.

Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.



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