Başkentteki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'ndan Siteler yönüne seyir halindeki sürücüleri henüz belirlenemeyen 06 FA 3696 plakalı otomobil, Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığının karşısında 06 BGK 212 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan 06 BGK 212 plakalı aracın arka koltuğundaki 2 kişi yola savrulurken, aynı araçtaki sürücü ve ön koltuktaki yolcu ile diğer aracın şoförü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar ise araçlardan çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nın Siteler istikametinin üç şeridi yaklaşık 2 saat trafiğe kapanırken ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

