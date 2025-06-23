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Basketbol derbisinde Beşiktaş ve Fenerbahçeli yöneticiler arasında gerilim! Ali Koç müdahale etmek için locaya gitti

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında deplasmanda Beşiktaş Fibabanka'yı 91-87 yenerek seride durumu 3-1'e getirdi. Maçın son anlarında Beşiktaş ve Fenerbahçe yöneticileri arasında kavga çıktı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yönetici Sertaç Komşuoğlu, yaşananlara müdahale etmek için saha kenarından ayrılarak tribündeki locaya gitti.

Basketbol derbisinde Beşiktaş ve Fenerbahçeli yöneticiler arasında gerilim! Ali Koç müdahale etmek için locaya gitti

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Basketbol Süper Ligi final serisinin dördüncü maçını Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç saha kenarında birlikte izledi.

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YÖNETİCİLER ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Maçın son saniyelerinde ise yöneticiler arasında tansiyon yükseldi. Loca kısmında iki kulübün yöneticileri arasında kavga çıktı.

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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile Yönetim Kurulu Üüyesi Sertaç Komşuoğlu, saha kenarından hızlı bir şekilde ayrılarak, yaşananlara müdahale etmeye gitti. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da oraya giderek ortamı sakinleştirdi.

ŞAMPİYON ÇARŞAMBA GÜNÜ BELLİ OLACAK

Sarı-lacivertli takım, seride üstünlüğünü 3-1'e taşıdı. Dört galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde 5. karşılaşma, 25 Haziran Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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