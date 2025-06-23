Basketbol derbisinde Beşiktaş ve Fenerbahçeli yöneticiler arasında gerilim! Ali Koç müdahale etmek için locaya gitti

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Basketbol Süper Ligi final serisinin dördüncü maçını Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç saha kenarında birlikte izledi.
Maçın son saniyelerinde ise yöneticiler arasında tansiyon yükseldi. Loca kısmında iki kulübün yöneticileri arasında kavga çıktı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile Yönetim Kurulu Üüyesi Sertaç Komşuoğlu, saha kenarından hızlı bir şekilde ayrılarak, yaşananlara müdahale etmeye gitti. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da oraya giderek ortamı sakinleştirdi.
Fenerbahçe yönetimi ve Beşiktaş yönetimi arasında locada kavga çıkması üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, koşarak locaya gitti pic.twitter.com/mA1ibsr9nQ— Mynet (@mynet) June 23, 2025
Sarı-lacivertli takım, seride üstünlüğünü 3-1'e taşıdı. Dört galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde 5. karşılaşma, 25 Haziran Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
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