Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

İSTANBUL (AA) - Karadağ'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda Ukrayna'yı 72-56 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Başkent Podgorica'da oynanan müsabakanın ilk çeyreği 15-15 eşitlikle geçilirken, milli takım soyunma odasına 37-30 önde gitti.

Ay-yıldızlılar, üçüncü çeyreğini 54-46 üstün geçtiği karşılaşmadan 72-56 galip ayrıldı.

Türkiye, yarın çeyrek finalde İsrail-Slovenya müsabakasının galibiyle karşılaşacak.



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