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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi Polski Cukier: 73 - Türk Telekom: 95

BASKETBOL HABERLERİ  | 19.11.2019 23:46 | Son Güncelleme

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Polonya temsilcisi Polski Cukier'i 95-73 yendi.

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi Polski Cukier: 73 - Türk Telekom: 95

Torun kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 32-20 önde geçen Türk Telekom, soyunma odasına da 55-44 üstünlükle gitti.

Son periyoda 79-58 önde giren lacivert-beyazlılar, rakibini 95-73 mağlup etti ve beşinci galibiyetini aldı. (AA)

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Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi Polski Cukier türk telekom

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