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Basketbol: Hazırlık maçı

02.09.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FMP Belgrad: 73 - Pınar Karşıyaka: 80

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Sırbistan'da oynadığı hazırlık karşılaşmasında FMP Belgrad'ı 80-73 yendi.

Belgrad'daki müsabakanın ilk periyodunu 19-18 geride tamamlayan Pınar Karşıyaka, devreyi 39-33 üstün bitirdi. Üçüncü periyodu da 62-53 önde geçen yeşil-kırmızılı ekip, müsabakadan 80-73 galip ayrıldı.

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