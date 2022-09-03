Basketbol: Hazırlık maçı

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinin karşılaştığı hazırlık maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Aliağa Petkimspor'u 67-66 yendi.

ENKA Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 21-13 önde geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor, devreyi de 40-34 üstün tamamladı. Üçüncü periyodu da 52-46 galip geçen Manisa temsilcisi rakibini 67-66 mağlup etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Ata Kahraman ile Berkay Sinirlioğlu 15, Aliağa Petkimspor'da Silas Melson 13 sayı ile oynadı.



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