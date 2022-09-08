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Basketbol: Hazırlık maçı

08.09.2022 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Merkezefendi Belediyesi: 78 - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 73

İZMİR (AA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinin oynadığı hazırlık karşılaşmasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 78-73 mağlup etti.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 19-15, devreyi de 36-35 önde kapatan Manisa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü periyodu ise 59-51 üstün tamamladı. Ancak son periyotta daha etkili olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi, müsabakadan 78-73 galip ayrıldı.

Yukatel Merkezefeni Belediyesi'nde 22 sayı ile oynayan Nikolaos Rogkavopoulos karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Oderah Anosike 16 sayı ile oynadı.

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Basketbol hazırlık maçı

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