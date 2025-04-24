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  4. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Dörtlü Final, Atina’da düzenlenecek

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Dörtlü Final, Atina’da düzenlenecek

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.04.2025 12:12
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Türkiye’den Galatasaray’ın yer alacağı Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Dörtlü Finali’nin yeri belli oldu. Organizasyona Yunanistan’ın başkenti Atina’da bulunan SUNEL Arena ev sahipliği yapacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Dörtlü Final, Atina’da düzenlenecek

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonlarından biri olan Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 2024 Dörtlü Finali, Yunanistan’ın başkenti Atina’da bulunan SUNEL Arena’da düzenlenecek.
Çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı final eşleşmeleri de netleşti. 9 Mayıs Cuma günü oynanacak yarı final karşılaşmalarında La Laguna Tenerife, Galatasaray ile karşılaşırken; ev sahibi AEK Betsson BC son şampiyon Unicaja ile mücadele edecek. Kazanan takımlar 11 Mayıs Pazar günü şampiyonluk maçında karşı karşıya gelecek olup diğer iki ekip ise üçüncülük mücadelesi verecek.
Galatasaray ilk kez yükseldi
Galatasaray, kulüp tarihindeki ilk BCL Dörtlü Final’ine yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Turnuvada beşinci sezonunu geçiren sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finalde Çekya’nın ERA Nymburk takımını iki maçta da farklı mağlup ederek yarı finale yükseldi. Galatasaray, Banvit (2017) ve Karşıyaka’nın (2021) ardından BCL’de dörtlü finale kalan üçüncü Türk takımı oldu.
Yunanistan temsilcisi ev sahibi AEK Betsson BC ise 2018’de şampiyonluk, 2020’de ise ikincilik yaşadığı BCL’de üçüncü kez yarı finalde.
Bu organizasyonla birlikte Atina, BCL Dörtlü Final’ine üçüncü kez ev sahipliği yapacak. 2018 yılında AEK burada şampiyonluğa ulaşırken, 2020’de ise Hereda San Pablo Burgos Sekizli Final turnuvasını yine Atina’da kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Basketbol
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