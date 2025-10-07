SPOR

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Igokea’yı geçerek galibiyetle başladı!

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, konuk ettiği Bosna Hersek ekibi Igokea’yı 94-82 mağlup etti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Igokea’yı geçerek galibiyetle başladı!

Galatasaray MCT Technic Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Igokea’yı yenerek ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Andris Aunkrogers (Letonya), Alberto Sanchez (İspanya)
Galatasaray: Tibet Görener, Will Cummings 11, James Palmer Jr. 18, Freddie Gillespie 8, Fabian White Jr 26, Can Korkmaz 6, Rıdvan Öncel 4, Errick McCollum 13, Muhsin Yaşar 6, John Meeks, Christian Bishop 2
Başantrenör: Yakup Sekizkök

Igokea: Nighael Ceaser 6, JeQuan Lewis 3, Javon Bess 12, Dragan Milosavljevic 8, Borisa Simanic 3, Strahinja Gavrilovic 18, Breein Tyree 23, Nikola Popovic 6, Jakov Mustapic, Sandro Antunovic, Nikola Popovic 6, Marko Jeremic 3
Başantrenör: Nenad Stefanovic

  1. Periyot: 21-18 (Galatasaray lehine)
    Devre: 43-45 (Igokea lehine)
  2. Periyot: 72-55 (Galatasaray lehine)

Basketbol Galatasaray MCT Technic Basketbol Şampiyonlar Ligi
