SON DAKİKA | Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen eşleşmeler belli oldu! İşte devlerin kupa yolu...

Türk futbolunda heyecanla beklenen Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Müsabakaları kura çekimi, İstanbul Finans Merkezi'nde tamamlandı! Kupa hayali kuran devlerin ve Anadolu kulüplerinin çeyrek finaldeki rakipleri resmen belli olurken, kupaya uzanan zorlu yol haritası da çizildi. İşte kupa beyini belirleyecek o nefes kesen fikstür...

Emre Şen

Ziraat Türkiye Kupası'nda sürprizlerle ve kıran kırana mücadelelerle geçen turların ardından, kupa hayali kuran takımların kaderi İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen görkemli kura çekimiyle belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ve çeyrek finale yükselme başarısı gösteren kulüplerin temsilcilerinin bizzat katıldığı kura çekiminde, çekilen toplarla birlikte kupa heyecanı zirveye ulaştı.

'ERKEN FİNAL' İHTİMALİ MASADAYDI

SON DAKİKA | Ziraat Türkiye Kupası nda nefes kesen eşleşmeler belli oldu! İşte devlerin kupa yolu... 1

Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kupadaki rotası ve muhtemel bir "erken final" derbisi ihtimali, kura çekimine olan ilgiyi arşa çıkarmış durumdaydı.

İŞTE EŞLEŞMELER!

Beşiktaş - Alanyaspor

Konyaspor - Fenerbahçe

Galatasaray - Gençlerbirliği

Samsunspor - Trabzonspor

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ DE BELLİ OLDU

Galatasaray - Gençlerbirliği x Samsunspor - Trabzonspor

Beşiktaş - Alanyaspor x Konyaspor - Fenerbahçe

(Baştaki takımlar yarı finalde ev sahibi olacak)

FLAŞ! "VAR'A TEMSİLCİ GÖNDERSİNLER"

SON DAKİKA | Ziraat Türkiye Kupası nda nefes kesen eşleşmeler belli oldu! İşte devlerin kupa yolu... 2

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz: "Dışarıya veremeyiz VAR görüntülerini. Buyursun gelsinler birlikte izleyelim. Bundan sonraki dönemde iki tane takımdan birer yönetici gelsin, VAR odasındaki teknik bölümde otursun. Gelsin VAR odasında oturup beraber izlesinler. Baksınlar ne oluyor."

BEŞİKTAŞ BAŞKANI SERDAL ADALI

SON DAKİKA | Ziraat Türkiye Kupası nda nefes kesen eşleşmeler belli oldu! İşte devlerin kupa yolu... 3

"Kurada çıkacak takımlar aşağı yukarı belliydi. İyi bir mücadele olur umarım, hak eden yarı finale çıkar."

FENERBAHÇE YÖNETİM KURULU ÜYESİ ERTAN TORUNOĞULLARI

SON DAKİKA | Ziraat Türkiye Kupası nda nefes kesen eşleşmeler belli oldu! İşte devlerin kupa yolu... 4

"Biz TFF ve hakemlerle ilgili açıklama yapmıyoruz. Hakemlerle ilgili şikayeti olmayan kulüp var mı? Herkes şikayetçi. Ligin sonuna geliyoruz. Maçlar çok sıkıntılı olacak.

Benim önerim, yabancı VAR hakemi olsun. Müsabakada oynayan iki takımın birer temsilcisi de VAR odasında olsun. Ondan sonra ne sıkıntı olur, ne şikayet olur."

GALATASARAY SPORTİF A.Ş. BAŞKAN VEKİLİ ABDULLAH KAVUKCU

SON DAKİKA | Ziraat Türkiye Kupası nda nefes kesen eşleşmeler belli oldu! İşte devlerin kupa yolu... 5

"Biz aslında bugün kendi sahamızda oynayacağımız bir kura için gelmiştik ama şu anda kim gelse bugün hocamla da onu konuştuk maçtan sonra. Bu kurayla alakalı... Bize 3 takım gelebiliyordu; Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği. Gençlerbirliği ile 1 maça daha çıkacağız. 19 kupamız var, bu sene 20 kupamız olsun istiyoruz. Dün öyle bir ortam vardı ki, biz çok duygulandık. Koreografi... İnanılmaz bir duygu anlarıydı. O dakikada başladığımız o heyecanla beraber futbolcularımız, hocamız bizi çok mutlu etti. Gururlandık. Tüm Türkiye'yi gururlandırdık. 2'te 2 yaptık, 3'te 3 için Anfield'a gideceğiz. Sonra bir hayalimiz var. İnşallah o hayalimiz gerçek olur."

TRABZONSPOR YÖNETİM KURULU ÜYESİ GÖZDE ATASOY

SON DAKİKA | Ziraat Türkiye Kupası nda nefes kesen eşleşmeler belli oldu! İşte devlerin kupa yolu... 6

"Bizim için çok üzücü bir gün, çok ani bir kayıp yaşadık. Bugün Orhan Kaynak için bu kura çekimine geldim. İnşallah sonunda, onun adını daha fazla yaşatabileceğimiz ve onu çok güzel anabileceğimiz bir sonuçla noktalandırırız. Kupada Samsunspor ile karşılaşacağız. Bu sezon kupayı kaldırmak istiyoruz. İnşallah hayırlısı olur."

MAÇ TARİHLERİ BELLİ DEĞİL

Çeyrek final maçlarının 12-13-14 Mayıs tarihlerinde oynanması planlanıyor fakat; maç tarihleri, Galatasaray ve Samsunspor'un Avrupa'daki sonuçlarına göre değişiklik gösterecek ve TFF tarafından daha sonra duyurulacak.

