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Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekiliyor

BASKETBOL HABERLERİ  | 26.07.2019 15:08 | Son Güncelleme

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstür çekimi 31 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.

Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekiliyor

Geçtiğimiz sezon Anadolu Efes'in şampiyonluğu ile tamamlanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020 sezonunun maç programının belirleneceği fikstür kura çekimi 31 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek. 16 takımın yer alacağı kura çekimi saat 13.00'de yapılacak ve yeni sezonun fikstürü belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi tbf anadolu efes

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