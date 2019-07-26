Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekiliyor

Geçtiğimiz sezon Anadolu Efes'in şampiyonluğu ile tamamlanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020 sezonunun maç programının belirleneceği fikstür kura çekimi 31 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek. 16 takımın yer alacağı kura çekimi saat 13.00'de yapılacak ve yeni sezonun fikstürü belli olacak.
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