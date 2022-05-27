Basketbol Süper Ligi Play-Off heyecanı Tivibu’da

İSTANBUL (AA) - Tivibu, basketbolseverlerin merakla beklediği ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final maçlarını Tivibuspor 2’den naklen ekranlara getiriyor.
Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şampiyonluk yolunda finalistlerin belli olacağı ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Finali’nin birinci maçı, 26 Mayıs Perşembe saat 20:30’da Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka arasında geçti. Maçı 81 -82 skorla Darüşşafaka kazandı.
Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka, 28 Mayıs Cumartesi saat 19:00’da başlayacak maçta yeniden karşı karşıya gelecek.
Ayrıca ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisinde bir diğer maç 27 Mayıs Cuma günü Anadolu Efes ile Galatasaray arasında oynanacak.
İki takım 29 Mayıs Pazar günü düzenlenen maçla yeniden karşı karşıya gelecek. Play-Off Yarı Final serisinde son müsabaka ise 30 Mayıs Pazartesi Darüşşafaka ile Fenerbahçe Beko arasında olacak.
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