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Basketbol Süper Ligi Play-Off heyecanı Tivibu’da

27.05.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basketbol Süper Ligi Play-Off heyecanı Tivibu’da

İSTANBUL (AA) - Tivibu, basketbolseverlerin merakla beklediği ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final maçlarını Tivibuspor 2’den naklen ekranlara getiriyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şampiyonluk yolunda finalistlerin belli olacağı ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Finali’nin birinci maçı, 26 Mayıs Perşembe saat 20:30’da Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka arasında geçti. Maçı 81 -82 skorla Darüşşafaka kazandı.

Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka, 28 Mayıs Cumartesi saat 19:00’da başlayacak maçta yeniden karşı karşıya gelecek.

Ayrıca ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisinde bir diğer maç 27 Mayıs Cuma günü Anadolu Efes ile Galatasaray arasında oynanacak.

İki takım 29 Mayıs Pazar günü düzenlenen maçla yeniden karşı karşıya gelecek. Play-Off Yarı Final serisinde son müsabaka ise 30 Mayıs Pazartesi Darüşşafaka ile Fenerbahçe Beko arasında olacak.

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