Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Blaugrana

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Tomislav Hordov (Hırvatistan)

Barcelona: Davies 7, Martinez 2, Laprovittola 5, Higgins 9, Mirotic 15, Exum 1, Sertaç Şanlı 13, Smith, Davis-Hayes 4, Kuric 8, Jokubaitis 16, Nnaji 2

Anadolu Efes: Singleton 6, Bryant, Pleiss 2, Micic 18, Simon 12, Larkin 17, Beaubois 2, Moerman 6, Anderson 2, Dunston 12, Petrusev

1. periyot: 19-17

Devre: 40-41

3. periyot: 61-56

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında İspanya'nın Barcelona ekibine deplasmanda 82-77 yenildi.

Anadolu Efes, bu sezon 10. mağlubiyetini alırken, Barcelona ise 16. galibiyetini elde etti.

Bu arada, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, üçüncü çeyreğin bitimine 7 dakika 27 saniye kala çift teknik faul alarak oyundan ihraç edildi.



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