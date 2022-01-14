YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol: THY Avrupa Ligi

14.01.2022 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona: 82 - Anadolu Efes: 77

Salon: Blaugrana

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Tomislav Hordov (Hırvatistan)

Barcelona: Davies 7, Martinez 2, Laprovittola 5, Higgins 9, Mirotic 15, Exum 1, Sertaç Şanlı 13, Smith, Davis-Hayes 4, Kuric 8, Jokubaitis 16, Nnaji 2

Anadolu Efes: Singleton 6, Bryant, Pleiss 2, Micic 18, Simon 12, Larkin 17, Beaubois 2, Moerman 6, Anderson 2, Dunston 12, Petrusev

1. periyot: 19-17

Devre: 40-41

3. periyot: 61-56

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında İspanya'nın Barcelona ekibine deplasmanda 82-77 yenildi.

Anadolu Efes, bu sezon 10. mağlubiyetini alırken, Barcelona ise 16. galibiyetini elde etti.

Bu arada, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, üçüncü çeyreğin bitimine 7 dakika 27 saniye kala çift teknik faul alarak oyundan ihraç edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki kardeşin ağlatan buluşması! 74 yıl sonra kavuştular: Bunca yıldan sonra...İki kardeşin ağlatan buluşması! 74 yıl sonra kavuştular: Bunca yıldan sonra...
Koronavirüste "Öldürücü varyant" açıklaması: Garantisi yok, Chucky gibi ölümcül olabilirKoronavirüste "Öldürücü varyant" açıklaması: Garantisi yok, Chucky gibi ölümcül olabilir
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta dayatmayla bir çözüme yanaşmayacaklarını belirtti:KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta dayatmayla bir çözüme yanaşmayacaklarını belirtti:
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Ocak Cuma

İmsak
06:50
Sabah
08:20
Öğle
13:18
İkindi
15:44
Akşam
18:06
Yatsı
19:30
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sivasspor, ligdeki Trabzonspor, Göztepe ve Fenerbahçe maçlarına odaklandı

Sivasspor, ligdeki Trabzonspor, Göztepe ve Fenerbahçe maçlarına odaklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

GÜNCELLEME - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Kedi "Karamel" soğuktan sığındığı okulun maskotu oldu

Kedi "Karamel" soğuktan sığındığı okulun maskotu oldu

Tokat'ta kullanılmayan fabrikanın çatısından düşen kişi öldü

Tokat'ta kullanılmayan fabrikanın çatısından düşen kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.