YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Basketbol: Toplu sonuç

Basketbol: Toplu sonuç

İSTANBUL HABERLERİ  | 31.01.2020 22:14 | Son Güncelleme

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta, 4 maçla başladı - Türkiye Basketbol 1. Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ikişer mücadele yapıldı

İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta, 4 maçla başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise ikişer mücadele yapıldı.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bellona Kayseri Basketbol-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 93-97

Galatasaray-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 90-79

Samsun Canik Belediyespor-BOTAŞ: 50-94

Fenerbahçe Öznur Kablo-OGM Ormanspor: 85-70

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Anadolu Basket-Semt77 Yalovaspor: 73-61

1881 Düzce Belediyespor-Merkezefendi Belediyespor: 65-80

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Antalya 07 Basketbol-Bosna 34: 87-57

Bayraklı Belediyespor-BOTAŞ Gelişim: 58-61

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Basketbol toplu sonuç

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Berke Kaya profesyonel oldu

Berke Kaya profesyonel oldu

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında”

Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında”

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

İstanbul Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:42
Sabah
08:10
Öğle
13:22
İkindi
16:01
Akşam
18:25
Yatsı
19:47

İstanbul Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Merve Nur Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.