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Basketbol U-14 Kızlar 3.Bölge Şampiyonası başladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 11.02.2020 16:23 | Son Güncelleme

U-14 Kızlar 3.Bölge Şampiyonası Zonguldak’ın ev sahipliğinde Sporcu Fabrikasında başladı.

Basketbol U-14 Kızlar 3.Bölge Şampiyonası başladı

U-14 Kızlar 3.Bölge Şampiyonası Zonguldak’ın ev sahipliğinde Sporcu Fabrikasında başladı. 4 gün sürecek olan müsabakalar sonunda 4 takım yarı final bileti alacak.
Türkiye Basketbol Federasyonun Faaliyet programında yer alan U-14 Kızlar 3.Bölge Şampiyonası Zonguldak’ın ev sahipliğinde Fener’de bulunan Sporcu Fabrikasında başladı.
Şampiyonaya A Grubunda, Çarşamba GSK, Bolu Artı Akademi GSK, Eskişehir Büyükşehir GSK, Ankara Eryaman Yıldızlar S.K, B Grubunda Ankara Altın Bilekler GSK, Eskişehir Çağdaş Kolejliler SK, Zonguldak Ereğli Belediyespor SK, Samsun İlkadım Belediye GSK olmak üzere 8 takım katıldı.
Sporcu fabrikasında düzenlenen basketbol şölenin ilk gününde bir birinden heyecanlı ve nefes kesen müsabakalar sahne aldı. Sporcular bir üst tura yükselebilmek için bir birleri ile kıyasıya mücadele verdi.
4 gün sürecek olan müsabakalar sonunda grup birincileri yarı finale çıkacak. Öte yandan en ikinciler ve üçüncüler çarpraz eşleşme ile karşılaşarak toplamda 4 takım final grubuna dahil olacak.
’’4 takım yarı finale çıkacak’’
Basketbol İl Temsilcisi Adnan Yakut, 4 takım yarı finale çıkacağını söyleyerek, ’’’11-15 Şubat tarihleri arasında 3.Bölge U-14 Kızlar Şampiyonası bugün başladı. 8 Takım var. 2 Eskişehir, 2 Ankara, 2 Samsun, Zonguldak Ereğli Belediye ve Bolu’dan bir takım var. 4 boyunca devam edecek. 1’inciler yarı finallere en iyi ikinci ve üçüncüler çapraz oynayarak final grubuna 4 takım gidecek. Katılan takımlara başarılar diliyoruz. İnşallah kazasız belasız maçlar olur’’dedi.

Basketbol U-14 Kızlar 3.Bölge Şampiyonası başladı

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