Basketbol: Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Turnuvası

Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası'nda 16 Yaş Altı Milli Takımı, Letonya'yı 81-54 yendi.

Konya Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde 16 Yaş Altı Milli Takımı ile Letonya karşılaştı.

16 Yaş Altı Milli Takımı, karşılaşmadan 81-54 galip ayrıldı.

Günün diğer karşılaşmasında ise Rusya, Sırbistan'ı 78-73 mağlup etti.

Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası, yarın Rusya-Litvanya, Slovenya-Letonya ve Türkiye-Sırbistan karşılaşmalarıyla devam edecek.

